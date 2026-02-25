Kovačević: Svjesni smo da je Genk kvalitetniji, ali vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata

GNK Dinamo Zagreb u četvrtak, 26. veljače od 21:00, igra uzvratnu utakmicu play-offa UEFA Europa League protiv KRC Genk u Belgiji. U prvom susretu na Maksimiru prošlog četvrtka Genk je slavio 3:1, pa će Dinamo morati nadoknaditi zaostatak da bi prošao dalje.
Zagrebački sastav neće moći računati na Arber Hoxha zbog bolova u leđima, dok je potvrđeno da u avionu nije bio ni Sergio Domínguez, čiji problem još nije poznat. Odsutnost standardnog stopera nadomjestit će vjerojatno Niko Galešić koji bi trebao zauzeti njegovo mjesto u početnoj postavi.
Utakmicu su na press konferenciji najavili trener Mario Kovačević i napadač Monsef Bakrar.
Kovačević je na početku rekao što navijači mogu očekivati od Dinama: “Sigurno će biti zanimljivo bez obzira na veliku prednost Genka. Svjesni smo svojih grešaka koje smo radili na Maksimiru gdje nas je Genk kaznio i stvarno vjerujemo da možemo sutra puno bolje, da nećemo griješiti.
Pokazali smo i u prvoj utakmici da možemo igrati s Genkom i vjerujemo da sutra budemo čvršći i jači u stvarima koje smo loše radili na Maksimiru. Možemo doći do pozitivnog rezultata, ali moramo priznati da Genk ima prednost.”
Kakva je situacija sa sastavom?
Beljo ima kartona, Hoxha ima problema s leđima već neko vrijeme, a nismo htjeli riskirati ni s Dominguezom. Intenzitet nogometa u Europi je visok i ne možemo riskirati ni s kim tko nije spreman 100 posto. Bennacera nema otprije, svi ostali su spremni.
U Varaždinu ste se nazabijali golova u manje od 10 minuta. Nešto slično bi vam trebalo i ovdje u Belgiji.
Nogomet svi volimo zato što je zanimljiv. Vidjeli smo tamo u Varaždinu, prvo poluvrijeme bilo je teško, tvrdo i onda se otvorilo, a ja vjerujem da su takva razmišljanja i za sutra. Svjesni smo da je Genk puno kvalitetnija, jača ekipa, ali pokazali smo u prvoj utakmici da možemo i vjerujemo da može doći i naših pet minuta da učinimo nemoguće.
Ne znam u kojem smislu. Mislim, poštujemo svaku ekipu, vjerojatno je mislio da smo se možda malo i prepali Genka, nešto na taj način je prokomentirao. Ako gledamo prvih 20 minuta, puno smo griješili, bili su tu agresivniji. Mi smo golove primili iz prekida i drugi gol iz kontre.
Bila je to otvorena utakmica, oni su iskoristili svoje prilike. I mi smo imali puno dobrih situacija, nažalost, nismo zabili i nakon drugog gola su usmjerili utakmicu u pobjedničkom smjeru. Mi se nismo predali nakon toga i pokazali smo da možemo protiv Genka. Samo moramo paziti na te stvari, nismo ih posebno respektirali.
Je li izostanak nekoliko prvotimaca prilika da neki drugi igrači iskoriste prilike?
Miksali smo sastav u proljetnom dijelu na vrijeme. Protiv Varaždina smo promijenili nekoliko igrača u odnosu na prvu utakmicu s Genkom i dobro su odgovorili na to, čekamo i da sutra iskoriste prilike. Svjesni smo da i oni jedva čekaju pokazati što mogu i da zaslužuju priliku.
Genku neće igrati najvažniji igrač, Konstantinos Karetsas.
Jako bitan igrač. Oduševio me u prvoj utakmici. Ipak, naglašavao sam i ranije da je Genk momčad u svakom smislu te riječi. Opasnost prijeti od svih igrača, ali ovaj mali im je jako bitan i pokušat ćemo iskoristiti to što ga nema.
Što ćete reći igračima prije utakmice?
Kao i svaki put, hrabro, odlučno, po pobjedu. Svjesni smo da nemamo što puno izgubiti u sutrašnjoj utakmici jer smo u minusu, ali sam siguran da ćemo skupo prodati kožu. Kvalitetu imamo i ja vjerujem da nam treba i malo sreće da zakompliciramo stvari. Jedan gol može sve promijeniti, nogomet je zanimljiv i vjerujemo da možemo doći do preokreta.
