Hrvoje Štrok za SK: ‘Tužno je bilo gledati kako je Dinamo pao bez ispaljenog metka, ali nije sve crno’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Images

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred više od 17.000 gledatelja na Maksimiru doživio prvi poraz u skupini. Španjolska Celta Vigo slavila je uvjerljivo 3:0 i time dodatno učvrstila odličnu formu – bila joj je to peta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima i osma utakmica bez poraza.

Nakon tri vrlo dobre europske predstave, Dinamo je na Maksimiru doživio neugodno prizemljenje. Svoje viđenje utakmice za Sport Klub iznio je bivši Dinamov veznjak Hrvoje Štrok, koji nije skrivao razočaranje.

“Ne znam, meni je to izgledalo onako… Gledajte, već u trećoj minuti primiš gol i sve padne u vodu. Tužno mi je to bilo gledati kasnije. Sve ideje padaju i onda ubrzo dobiješ i drugi gol. Imaš šansu, ne zabiješ, i prije kraja poluvremena primiš i treći. I to je to. Onda samo moliš Boga da ne primiš pet ili šesti.”

VEZANA VIJEST Jurčević za SK: Nije me iznenadio Dinamov poraz od Celte, ovo je po meni puno veći problem

U posljednje vrijeme, pogotovo nakon poraza od Lokomotive i Vukovara, sve se češće spominje ime trenera Kovačevića u kontekstu kritika.

“Naravno da u porazima ima puno do trenera, uvijek je tako bilo. Kad ne igraš, uvijek ima nezadovoljnih igrača. No, nije lako kad imaš dvadesetak dobrih igrača i moraš stalno balansirati. S druge strane, treba biti realan – ova momčad je nova, promijenilo se više od 20 igrača i treba vremena da sve sjedne”, kaže Štrok.

“Celta pobjeđuje i Barcu i Real, to nije sramota”

“Mi sad pričamo o porazu od Celte, španjolske momčadi koja pobjeđuje i Barcelonu i Real. Realno, Dinamo je pao bez ispaljenog metka, ali to je više stvar razlike u kvaliteti. Ne bih taj poraz gledao crno, jer izgubio si 3:0 od predstavnika La Lige. Treba ići dalje”, poručio je Štrok.

Dinamo nakon četiri kola ima sedam bodova i ostaje u igri za prolaz. Slijedi teško gostovanje u Lilleu 27. studenoga, a zatim domaći dvoboji protiv Betisa i FCSB-a te završno gostovanje kod Midtjyllanda.

“Naravno da Dinamo ima dobar učinak, ali mora igrati bolje. Poraz kod Vukovara im nije trebao – tako se gubi prvenstvo. Sad ide Istra u Puli i tu se mora pobijediti. Igrači moraju dati sve od sebe i početi pobjeđivati”, ističe bivši veznjak.

Štrok podsjeća na jedno staro nogometno pravilo:

VEZANA VIJEST VIDEO / Briljantni Aspas i moćna Celta razbili Dinamo u Maksimiru!

“Uvijek se govorilo da se prvenstva osvajaju na malim utakmicama, a ne u derbijima. Derbi je uvijek derbi, dobra utakmica… ali Dinamo mora pobjeđivati takve ‘male’ utakmice. Očekujem pobjedu protiv Istre, a uz nju i da Dinamo što duže ostane u Europi. To bi bilo idealno. No, svi igrači moraju hitno pronaći bolju formu.”

Bivši Dinamovac dobro zna kako izgleda kad se u momčad uvuče nesigurnost:

“Ja to jako dobro znam, ha, ha, ha… Prošao sam s Dinamom i onu famoznu ligu za ostanak. Imaš dobru ekipu, a ne možeš nikoga pobijediti! Kad uđeš u crnu rupu, teško se vaditi. Ali, Dinamo ima kvalitetu i trebalo je to do danas izgledati puno bolje. Moraš pobijediti Vukovar, Lokomotivu, sad i Istru. Točka. Tek sad dolaze prave utakmice koje će nam dati puno odgovora”, zaključio je Hrvoje Štrok za Sport Klub.