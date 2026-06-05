Kopić iznenada raskinuo suradnju s Dinamom iz Bukurešta, navijači mu posvetili transparent

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Razvana Pasarica via Guliver

Željko Kopić više nije trener Dinama iz Bukurešta nakon što su klub i hrvatski stručnjak sporazumno raskinuli suradnju. Razlozi rastanka zasad nisu službeno objavljeni, a još nije poznato ni gdje će Kopić nastaviti trenersku karijeru.

Kopić je na klupu bukureštanskog kluba stigao u prosincu 2023. godine, u trenutku kada se momčad nalazila u teškoj situaciji i bila pri dnu ljestvice. Uspio je stabilizirati ekipu te izboriti ostanak u ligi kroz play-out.

U sljedećoj sezoni napravio je dodatni iskorak – Dinamo je pod njegovim vodstvom ušao u play-off i završio kao šesti, a potom je uslijedila još uspješnija kampanja u kojoj je klub završio četvrti. Uz to je momčad stigla i do polufinala Kupa Rumunjske, čime je potvrđen napredak u odnosu na ranije razdoblje.

Tijekom više od 110 službenih utakmica na klupi, Kopić je ostavio snažan trag u klubu, a u Rumunjskoj je bio i nagrađivan individualnim priznanjima za trenera mjeseca i jednog od najboljih trenera u sezoni.

Navijači su mu se zahvalili i emotivno, transparentom poruke „Hvala ti, Željko Kopiću!”, dok je klub istaknuo da je preuzeo momčad u jednom od najtežih razdoblja i uspio je vratiti u stabilnije stanje i gornji dio poretka.

Kopić tako odlazi nakon razdoblja u kojem je značajno podigao razinu rezultata, a njegov sljedeći angažman zasad ostaje otvoren.