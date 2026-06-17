Francuski velikan kažnjen zbog financijskog fair-playa, stiže i milijunski račun

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Francuski nogometni velikan Marseille kažnjen je zabranom dovođenja igrača za nastup u europskim natjecanjima sljedeće sezone zbog kršenja financijskih pravila, objavio je Europski nogometni savez (UEFA).

Marseille je svojim plasmanom u francuskom prvenstvu prošle sezone osigurao nastup u Europskoj ligi u sezoni ⁠2026-27.

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Iako nema pravo dovoditi pojačanja sa strane, Marseille će u narednoj sezoni moći uvoditi u prvu momčad igrače iz svojih mlađih dobnih kategorija.

Usto je Marseille kažnjen i s 10 milijuna eura, dok je kaznu od dva milijuna eura zbog kršenja pravila o troškovima UEFA izrekla i talijanskoj Romi.