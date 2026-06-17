VIDEO / Pogledajte gol kojim je afrička reprezentacija osvojila svoj povijesni bod na Svjetskom prvenstvu

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U prvoj utakmici skupine K na Svjetskom nogometnom prvenstvu Portugal i DR Kongo su igrali 1:1.

Joao Neves je doveo Portugal u prednost u šestoj minuti, a poravnao je Yoane Wissa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Početak utakmice dao je naslutiti laganu pobjedu Portugala koji je dominirao posjedom i poveo udarcem glavom Nevesa nakon ubačaja Pedra Neta, ali što je više utakmica odmicala DR Kongo je postajao opasniji. Izjednačujući pogodak afrička je reprezentacija također postigla udarcem glavom kada je Wissa u mrežu zakucao ubačaj Arthura Masuakua.

Tim golom DR Kongo je osvojio svoj prvi povijesni bod na Svjetskom prvenstvu. Ovo im je bio četvrti nastup, a 1974., kada su nastupali pod imenom Zair, su upisali tri poraza od Škotske, Brazila i Jugoslavije.

Golove s ove utakmice možete pogledati OVDJE.