Evo kakve šanse analitičari daju Rijeci za prolaz PAOK-a

Europa League 22. kol 202511:05 0 komentara
xxDamirxSkomrljx via Guliver

Rijeka je u prvoj utakmici play-offa Europa lige svladala PAOK 1:0, a jedini gol zabio je Luka Menalo u 39. minuti.

Uzvrat se igra idući tjedan u Solunu u 19:30. Pobjednik dvoboja ide u grupnu fazu Europa lige, dok poraženi završava u Konferencijskoj ligi.

Ovom pobjedom Rijeka je povećala šanse za plasman u Europsku ligu; prije dvoboja Grci su bili favoriti sa 70% šanse za prolazak, no sada Rijeka prema izračunu analitičara stranice Football Meets Data ima 56% šanse za skupinu Europa lige.

Momčad Radomira Đalovića već u nedjelju igra protiv Varaždina u 21 sat, a u prvenstvu ima četiri boda iz tri kola, braneći naslov SHNL-a i pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Europa League