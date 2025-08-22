Evo kakve šanse analitičari daju Rijeci za prolaz PAOK-a

Uzvrat se igra idući tjedan u Solunu u 19:30. Pobjednik dvoboja ide u grupnu fazu Europa lige, dok poraženi završava u Konferencijskoj ligi.

Trener PAOK-a: Teško je igrati na malenom stadionu kao što je Rujevica

Ovom pobjedom Rijeka je povećala šanse za plasman u Europsku ligu; prije dvoboja Grci su bili favoriti sa 70% šanse za prolazak, no sada Rijeka prema izračunu analitičara stranice Football Meets Data ima 56% šanse za skupinu Europa lige.

🆕 Updated 🟠 UEL PO probabilities (21 Aug) 📈 Biggest winners (% gained): +37% 🇧🇪 Genk

+35% 🇮🇱 Maccabi TA

+31% 🇸🇪 Malmö

+25% 🇲🇰 Shkendija

+24% 🇭🇷 Rijeka

+22% 🇨🇭 Young Boys 📊📈📉 Full analysis for 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members (in bio) pic.twitter.com/FbySpKCrms — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 22, 2025

Momčad Radomira Đalovića već u nedjelju igra protiv Varaždina u 21 sat, a u prvenstvu ima četiri boda iz tri kola, braneći naslov SHNL-a i pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa.