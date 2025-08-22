Evo kakve šanse analitičari daju Rijeci za prolaz PAOK-a

Rijeka je u prvoj utakmici play-offa Europa lige svladala PAOK 1:0, a jedini gol zabio je Luka Menalo u 39. minuti.
Uzvrat se igra idući tjedan u Solunu u 19:30. Pobjednik dvoboja ide u grupnu fazu Europa lige, dok poraženi završava u Konferencijskoj ligi.
Ovom pobjedom Rijeka je povećala šanse za plasman u Europsku ligu; prije dvoboja Grci su bili favoriti sa 70% šanse za prolazak, no sada Rijeka prema izračunu analitičara stranice Football Meets Data ima 56% šanse za skupinu Europa lige.
🆕 Updated 🟠 UEL PO probabilities (21 Aug)
📈 Biggest winners (% gained):
+37% 🇧🇪 Genk
+35% 🇮🇱 Maccabi TA
+31% 🇸🇪 Malmö
+25% 🇲🇰 Shkendija
+24% 🇭🇷 Rijeka
+22% 🇨🇭 Young Boys
📊📈📉 Full analysis for 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 22, 2025
Momčad Radomira Đalovića već u nedjelju igra protiv Varaždina u 21 sat, a u prvenstvu ima četiri boda iz tri kola, braneći naslov SHNL-a i pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa.
