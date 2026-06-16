Englezi: Vušković želi napustiti Tottenham, razljutila ga je odbijena ponuda od 40 milijuna eura

Prema istim informacijama, nezadovoljstvo je dodatno poraslo nakon što su Spursi odbili Brightonovu ponudu vrijednu 40 milijuna eura. Mladi hrvatski stoper navodno je bio zainteresiran za prelazak na jug Engleske jer bi ondje imao znatno veću šansu za redovite nastupe. Tottenham ga, međutim, procjenjuje na čak 70 milijuna eura.

Vušković je iza sebe imao odličnu sezonu na posudbi u Hamburgu. U 30 nastupa postigao je šest pogodaka te se nametnuo kao jedan od najperspektivnijih mladih braniča u Europi. Takve igre navodno su privukle pozornost brojnih europskih velikana, među kojima se spominju Barcelona, Real Madrid, Bayern, Inter i Juventus.

Podsjetimo, Tottenham je Vuškovića doveo iz Hajduka još 2023. godine za oko 11 milijuna eura, no zbog pravila vezanih uz dob priključio se klubu tek prošlog ljeta. Za prvu momčad zasad je nastupio samo u prijateljskom susretu protiv Readinga, u kojem je odmah upisao pogodak i asistenciju.