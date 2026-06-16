VIDEO / Je li Francuska trebala dobiti penal za ovaj start na Mbappeu?

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(AP Photo/Frank Franklin II) via Guliver Image

Od 21 sat je na MetLife stadionu u New Yorku započela derbi utakmica prvog kola Svjetskog prvenstva. Na samom istoku Sjedinjenih Američkih Država snage su odmjerili Francuska i Senegal.

Nakon prvog poluvremena bolji dojam ostavila je reprezentacija Senegala koja je preko Nicolasa Jacksona zatresla vratnicu francuskog gola. Bilo je to jedino vrijedno spomena u prvom dijelu, a onda se u drugom zahuktalo.

Prvo je Michael Olise početkom poluvremena natjerao Edouarda Mendyja na obranu da bi nekoliko minuta kasnije to učinio i Kylian Mbappe. Napadač Reala nakon te prilike je bio opasan i u 58. minuti kada je probio po desnoj strani.

Na njega je tada naletio napadač Al-Nassra Sadio Mane koji ga je i srušio. Alireza Faghjani prvotno je pokazao na korner da bi ga VAR pozvao na pregled snimke. Svi su očekivali kako će nakon toga pokazati na bijelu točku, ali Iranac je dosudio gol-aut jer je smatrao kako je Mbappe inicirao kontakt s Maneom.

Situaciju pogledajte OVDJE na 3:52.