VIDEO / Mladić iz publike ulovio projektil od ‘200 kilometara’ na sat golom rukom

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U prvom kolu ATP 500 turnira u Londonu Giovanni Mpetshi Perricard igrao je protiv Corentina Mouteta te je taj susret prekinut zbog mraka kod rezultata od 1-1 u setovima. Međutim, njihov tenis nije priča dana, nego reakcija jednog navijača. Naime, kod rezultata 4:3 za Mouteta u drguom setu i 40-0 za Perricarda, visoki Francuz zakucao je dijagonalni smash koji je trebao otići izvan tribina. Ipak, mladi navijač je projektil od vjerojatno 200 kilometara na sat golom rukom uhvatio bez većih problema. Taj potez oduševio je londonsku publiku koja je krenula s ovacijama. Mladić je to sve popratio uz pomalo neugodni smiješak, ali i veliku dozu ponosa na sebe.

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