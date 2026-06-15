HNS uvodi velike promjene: Milijun eura za mlade igrače i nova pravila u domaćem nogometu

Pravo na ulazak u obračun imaju hrvatski državljani rođeni 1. siječnja 2004. godine ili kasnije koji imaju pravo nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Broj priznatih minuta vodit će se prema službenim zapisnicima i podacima iz Comet sustava, a konačan način raspodjele sredstava bit će naknadno detaljno definiran odlukom Saveza.

Za razliku od modela koji postoje u nekim drugim državama, HNS nije odlučio nametnuti obvezu igranja mladih nogometaša u SuperSport HNL-u. Treneri će i dalje sami odlučivati o sastavu, no svaki nastup mladog igrača donosit će klubu financijsku korist. Time Savez želi potaknuti razvoj domaćih talenata bez izravnog zadiranja u sportsku autonomiju klubova.

Istovremeno, Prva NL zadržat će svoju razvojnu funkciju kroz stroža pravila. Svaka momčad tijekom cijelog susreta morat će imati najmanje dvojicu mladih igrača na terenu, a u toj kategoriji nalaze se hrvatski državljani rođeni 1. srpnja 2005. godine ili kasnije. Ako trener utakmicu započne s više od propisana dva mlada igrača, obveza se tijekom susreta smanjuje za broj igrača iznad minimalnog praga.

Pravilnik predviđa i posebne situacije u slučaju ozljede. Ako mladi nogometaš mora napustiti teren, a klub nema drugog igrača koji zadovoljava uvjete, neće ga moći zamijeniti starijim nogometašem, čime se dodatno osigurava poštivanje razvojne politike.

U HNS-u vjeruju da će ovakav model dugoročno povećati povjerenje klubova u mlade hrvatske igrače i omogućiti im više prilika za razvoj na najvišoj razini. Financijski poticaji u SuperSport HNL-u i obvezno korištenje mladih igrača u Prvoj NL trebali bi stvoriti kvalitetniji put prema seniorskom nogometu te u konačnici donijeti korist i domaćim klubovima i hrvatskoj reprezentaciji.