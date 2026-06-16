Vušković sve bliži odlasku: Tottenham dogovorio dolazak stopera Brightona

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HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver Image

Prije nekoliko dana krenule su priče kako Tottenham na mjesto stopera želi dovesti igrača Brightona Jana Paula van Heckea. U isto vrijeme su se pojavile glasine kako bi iz Londona u Brighton mogao prijeći hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

Oba igrača dogovorila su uvjete s klubovima pa su se trebali klubovi međusobno dogovoriti oko cifre za te transfere.

U utorak je Tottenham, kako javlja Fabrizio Romano, uspio poslati željenu ponudu Brightonu te će Jan Paul van Hecke postati novi igrač Spursa. On bi iz Galebova u Tottenham trebao prijeći za 52 milijuna funti te će ponovno raditi pod Robertom de Zerbijem koji ga je vodio u Brightonu.

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Spursima je ovo već treće pojačanje u obrani nakon Marcosa Senesija i Andrewa Robertsona. Sve manje je mjesta za Luku Vuškoviću koji bi nakon dobre sezone u HSV-u trebao prijeći u Brighton. Još uvijek se čeka dogovor Spursa i Galebova, ali nakon ovog transfera taj posao sve je bliže.

David Ornstein javlja da je druga ponuda Brightona od 35 milijuna funti odbijena pa će se još neko vrijeme Brighton i Tottenham prepirati oko cijene.

Vušković se trenutačno nalazi u Dallasu gdje se s hrvatskom reprezentacijom priprema za ogled s Engleskom u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Prema nagađanjima, mladi stoper trebao bi protiv Engleza krenuti od prve minute.