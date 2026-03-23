Engleski nogometni savez donio iznenađujuću odluku: Superkup 2026. godine igrat će se u Walesu

Podijeli :

xZoonar.com/ÊrikxLattweinx 23877047 via Guliver Image

Sva velika finala u engleskom nogometu igraju se na Wembleyju. Tako smo u nedjelju gledali finale EFL Cupa između Manchester Cityja i Arsenala, kasnije tijekom ove godine tamo će se igrati finale EFL Trophyja, završnica play-offa pete, četvrte, treće i druge lige te finale FA Cupa.

No, jedna utakmica početkom sljedeće sezone neće se igrati na kultnom engleskom stadionu.

Engleski nogometni savez (FA) odlučio je da će se Community Shield, hrvatskim rječnikom engleski Superkup, igrati na Millenium stadionu ili Principality stadionu u Cardiffu. Zdanje je to koje prima nešto više od 70 tisuća ljudi što je manje od Wembleyja koji može nagurati i do 90 tisuća duša na nogometnim utakmicama.

Taj susret između pobjednika Premier lige i pobjednika FA Cupa ili drugoplasiranog iz Premier lige, igrat će se 16. kolovoza. Neće to biti prvi slučaj da se Community Shield igra na stadionu koji nije Wembley. 2022. godine je na King Power stadionu Liverpool svladao Manchester City s 3:1, a od 2001. do 2006. je domaćin svih engleskih finala bio baš stadion u Cardiffu.

Razlog za to je bila konstrukcija novog Wembleyja, a sada Cardiff uskače jer je za 15. i 16. kolovoza zakazan koncert američkog pjevača The Weeknda.