Dinamov napadač na meti velikana: Evo tko ga želi u svojim redovima

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Iako u Maksimiru na startu nove sezone ozbiljno računaju na alžirskog napadača Mounsefa Bakrara, nitko nije spreman isključiti mogućnost njegove prodaja do kraja prijelaznog roka.

Prema pisanju Germanijaka, za Bakrara je stigla iznimno unosna ponuda iz Egipta, a u igri je tamošnji nogometni velikan Al Ahly.

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Egipatski klub Alžircu nudi višestruko veći ugovor od onoga koji trenutno ima u Zagrebu, dok bi Dinamo na ime odštete mogao inkasirati ozbiljan iznos – spominje se zarada između tri i četiri milijuna eura. Ista priča bila je aktualna još prošle zime, no tada transfer nikome u Maksimiru nije bio u planu, dok je ovog ljeta ponuda poprimila znatno ozbiljnije konture.

Glavni razlog zašto bi Bakrar ipak mogao napustiti Zagreb leži u gužvi unutar Dinamova napada. Dolaskom Danija Rodrigueza povećala se konkurencija na krilnim pozicijama na kojima je Bakrar često igrao zbog ubojitosti Diona Drena Belje u samom vrhu napada. Kada se tome pribroji i, prema pisanju istog medija, navodno već dogovoreni dolazak Brazilca Juniora Brumada iz Midtjyllanda (koji u Maksimir stiže najkasnije na zimu kao slobodan igrač), jasno je da se Bakrarova dugoročna perspektiva u klubu komplicira.

Čelnici Dinama i trener Mario Kovačević u ovom trenutku nisu skloni prodaji zahvalnog napadača, pogotovo ne prije završetka ključnih kvalifikacijskih utakmica za Ligu prvaka. Ipak, bogata ponuda iz Kaira pokrenula je zbivanja iza kulisa i svakako je moguće da će ova priča završiti odlaskom alžirskog reprezentativca u Egipat.