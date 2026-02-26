Dinamo u utakmici sezone traži ‘čudo’ protiv Genka: Ovo je mogući sastav Kovačevića bez ključnih igrača

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Dinamo je prošlog četvrtka izgubio od belgijskog Genka s 3:1 na Maksimiru pa sada u Belgiji love preokret. U tom susretu, koji kreće od 21 sat Mario Kovačević neće moći računati na Diona Drena Belju zbog kartona te Ismaela Bennacera i Arbera Hokhe koji su ozlijeđeni.

Također, kako javlja Index, nedostaje im i standardni stoper Sergi Dominguez koji nije otputovao u Belgiju s Modrima.

Njega bi u obrani trebao zamijeniti Niko Galešić pa bi uz Dominika Livakovića na golu, obranu trebali činiti Moris Valinčić, Galešić, Scott McKenna te Mateo Perez Vinlof.

Vezni red bit će nepromijenjen u odnosu na prvu utakmicu pa će tako Josip Mišić, Luka Stojković i Miha Zajc na sebe preuzeti ključnu ulogu u susretu, kontrolu sredine terena.

U napadu je Kovačević bio primoran napraviti dvije promjene pa će umjesto Belje u napadu biti Mounsef Bakrar dok će na lijevom krilu biti Gabriel Vidović. Poziciju desnog krila drži Fran Topić koji je u prvoj utakmici protiv Genka također bio u prvom sastavu.

Mogući sastav Dinama:

Livaković – Valinčić, Galešić, McKenna, Vinlof – Stojković, Mišić, Zajc – Topić, Bakrar, Vidović