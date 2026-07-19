Preokret u transferu Bakrara: Španjolski klub Dinamu nudi više od Egipćana?

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Situacija oko odlaska Dinamova napadača Monsefa Bakrara dobila je neočekivan zaplet.

Iako se činilo da je transfer 25-godišnjeg alžirskog reprezentativca u egipatski Al Ahly praktički realiziran, u utrku se u posljednji trenutak uključio španjolski prvoligaš Getafe.

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Prema informacijama koje prenosi Africafoot, klub iz La Lige poslao je na Maksimir službenu ponudu vrijednu 3,5 milijuna eura. Španjolci alžirskom napadaču nude trogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu, uz zajamčenu godišnju plaću od 1,2 milijuna eura.

Getafe je službenom ponudom reagirao u trenutku kada je Al Ahly smatrao da je posao priveden kraju, s obzirom na to da je kairski velikan već imao načelni dogovor i sa zagrebačkim klubom i sa samim igračem. Unatoč financijski izdašnoj ponudi iz Španjolske, u redovima afričkog prvaka vjeruju kako transfer nije ugrožen te da postignuti sporazum i dalje ima prednost.

Isti izvori navode kako je i sam Bakrar trenutačno skloniji odlasku u Egipat.

Jedini razlog zbog kojeg transfer još uvijek nije službeno zaključen jest odluka vodstva Dinama. Uprava zagrebačkog kluba inzistira na tome da Bakrar ostane u momčadi do završetka dvoboja drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna.