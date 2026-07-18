Dinamo dovodi napadača Lokomotive! Poznat iznos odštete

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Hrvatski prvak uspješno je zaključio novi posao na domaćem tržištu i osigurao usluge perspektivnog slovenskog napadača.

Iz Lokomotive u Dinamo stiže 22-godišnji Aleks Stojaković, a klub s Kajzerice na ime odštete inkasirat će 750.000 eura, pišu Sportske novosti.

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Mladi je nogometaš s Modrima dogovorio suradnju na četiri godine. Iako je primarno angažiran kako bi osnažio poziciju klasičnog centarfora, Stojaković nudi dodatnu širinu u momčadi jer jednako kvalitetno može pokriti i krilne pozicije.

Stojaković na Maksimir dolazi na krilima sjajne sezone u dresu Lokomotive. U domaćem prvenstvu upisao je 34 nastupa, postigao osam golova i dodao dvije asistencije, dok je u Kupu u samo tri utakmice mrežu je tresao čak četiri puta.

Nakon nogometnog odrastanja u slovenskom Rudaru te dokazivanja kroz Kurilovec, Brinje i Jarun, prelazak u redove hrvatskog prvaka za mladog će napadača biti najveći i najvažniji ispit u dosadašnjoj karijeri.