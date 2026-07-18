Preokret u pregovorima oko Livakovića? Evo koliko bi Dinamo, navodno, trebao platiti Feneru

Podijeli :

Marin Franov / CROPIX via Guliver

Početak nadolazećeg tjedna donosi ključni sastanak u Istanbulu na kojem će Dominik Livaković i njegov agent Andy Bara sjesti s čelnicima Fenerbahçea kako bi definirali sudbinu hrvatskog vratara.

Dok Dinamo aktivno radi na njegovu povratku u Maksimir s navodnom ponudom od 3+1 milijun eura, dio turskih medija, uvijek sklonih senzacionalizmu, piše kako su u međuvremenu u Fenerbahčeu odlučiti postaviti cijenu od čak 10 milijuna eura.

Turci odbili ponudu Dinama za Livakovića? Sve prate još dva kluba Evo kada bi se trebalo znati vraća li se Livaković u Dinamo Ostaje li Livaković u Dinamu? Fenerbahče mu je dao rok

Iako se spekuliralo o mogućem sporazumnom raskidu ugovora, turski mediji bliski klubu preko vikenda su plasirali vijest o drastičnom podizanju letvice.

“Predsjednik Fenerbahçea Aziz Yıldırım donio je konačnu odluku i odredio milijunsku odštetu za Dominika Livakovića, postavivši iznos od kojeg brojni interesenti doslovno ostaju skamenjeni”, stoji u naslovima, a riječ je o odštetnom zahtjevu od čak 10 milijuna eura, što znatno premašuje ranije spominjanu klauzulu od pet milijuna. I definitivno nije iznos koji je predsjednik Dinama Zvonimir Boban spreman platiti, barem ako je suditi prema dosadašnjim najavama iz kluba. No, ostaje za vjerovati kako je sve dio pregovaračke taktike uoči sudbonosnog sastanka u ponedjeljak…