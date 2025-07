Dinamo doveo mladog slovenskog golmana

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je potpisao ugovor s mladim golmanom.

Maksimirski klub potpisao je ugovor s mladim golmanom slovenske juniorske reprezentacije, Taijom Žnuderlom.

“Mladi i iznimno talentirani vratar slovenske juniorske reprezentacije, 18-godišnji Tai Žnuderl, novi je član Dinama. S maksimirskim je klubom potpisao višegodišnji ugovor pri čemu su mu dobrodošlicu izrazili i predsjednik Uprave, Zvonimir Boban, kao i sportski direktor Dario Dabac.

Žnuderl je rođen 21. siječnja 2007. godine u Mariboru, prve je nogometne korake načinio u popularnom klubu iz rodnog grada, a s navršenih 15 prešao je u akademiju portugalske Brage u kojoj se zadržao tri sezone. Pritom je bio i vratar U-19 momčadi koja je prošle godine osvojila naslov portugalskog prvaka što je bio tek treći klupski pokal u juniorskoj konkurenciji u povijesti. U Bragi ga je, između ostalih, trenirao i nekadašnji Dinamov čuvar mreže, Eduardo Carvalho.

Aktualni je vratar slovenske juniorske reprezentacije, a prethodno je u nacionalnoj momčadi branio u svim uzrastima, od U-15 do U-19. U Dinamu će za početak biti priključen juniorskom sastavu”, piše Dinamo na službenoj stranici.

“Nevjerojatan mi je osjećaj doći ovdje, jako sam sretan zbog toga. Svi dobro znamo koliko je Dinamo velik klub, a to sam osjetio i pri samom dolasku. Svi su me odmah prihvatili kao svoga, kao da sam oduvijek ovdje i pomažu mi da se osjećam kao kod kuće. U Bragi me trenirao Eduardo Carvalho, jako mi je lijepo pričao o Dinamu, potvrdio koliko je to veliki klub i rekao da su mu godine provedene ovdje bile sjajne. U Bragu sam došao iz Maribora s 15 godina, proveo sam ondje tri godine, naučio jezik, a dolazak u Dinamo doista je nešto posebno”, otkrio je Žnuderl svoje prve dojmove za službene stranice Dinama.