Dambrauskas napravio senzaciju i došao na korak od osvajanja titule

(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas ponovno pokazuje svoju trenersku klasu. U 28. kolu azerbajdžanske Premier lige njegov Sabah Baku gostovao je kod Qarabaga u izravnom okršaju za naslov te je slavio s minimalnih 1:0.

Jedini strijelac bio je Abdulakh Khaybulaev koji je za 1:0 pogodio u 45. minuti. Isti igrač zaradio je crveni karton odmah na početku drugog dijela, ali to nije kaznilo Sabah Baku.

Momčad Valdasa Dambrauskasa izdržala je do kraja te je s 1:0 napravila ogroman korak prema naslovu u azerbajdžanskoj Premier ligi. Ovim slavljem su pet kola prije kraja pobjegli Qarabagu na +13. Azerbajdžanski velikan ima i utakmicu manje, ali sve je izglednije da će Sabah osvojiti svoj prvi naslov u povijesti.

Inače, u posljednjih 12 godina Qarabag je osvojio čak 11 izdanja Premier lige pa je ovo još veća senzacija bivšeg trenera Hajduka (2021.-2022.).

Sabah će moći i osvojiti dvostruku krunu, a za to će morati izbaciti Qarabag za četiri dana u Kupu. Prvi susret je završio s 2:2 pa će Sabah na domaćem travnjaku tražiti put u finale gdje će igrati protiv pobjednika dvomeča između Zire i Turana. U prvoj utakmice između ta dva kluba Zira je slavila s 2:0 na gostovanju.