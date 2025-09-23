Đalovićev Maribor dvoznamenkast protiv slovenskih amatera u Kupu

Podijeli :

Foto: NK Maribor

Nogometaši Maribora deklasirali su Jurovski Dol, momčad iz amaterskog ranga, s uvjerljivih 13:0 u drugom kolu slovenskog Kupa. Time su pod vodstvom Radomira Đalovića, bivšeg trenera Rijeke, upisali i treću pobjedu u nizu, nakon što su ranije svladali Muru (1:0) i Aluminij (3:2).

Već nakon 16 minuta Maribor je imao prednost od 3:0, a do odmora je vodio 6:0. U nastavku susreta nastavili su u istom ritmu. U prvih osam minuta drugog poluvremena zabili su još četiri gola i poveli 10:0, a do kraja dodali još tri pogotka za konačnih 13:0.

VIDEO / Đalović stopostotan na klupi Maribora: U golijadi porazio Aluminij na gostovanju VIDEO / Đalović na krilima legendarnog dinamovca slavio u debiju za Maribor

Najraspoloženiji je bio Patrick Orphe M’Bina s pet pogodaka, Ali Reghba zabio je tri, dok su po dva gola dodali Tine Čuk i Sheyi Ojo. Mladi 17-godišnji Žan Meško također se upisao u strijelce. Za vikend Maribor čeka derbi na gostovanju kod vodećeg Celja, koje ima osam bodova više.