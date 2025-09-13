VIDEO / Đalović na krilima legendarnog dinamovca slavio u debiju za Maribor

Podijeli :

Radomir Đalović debitirao je na klupi slovenskog velikana Maribora. U osmom kolu slovenske Prve lige njegov Maribor igrao je protiv Mure, a kao čovjek odluke pokazao se legendarni dinamova El Arbi Hilal Soudani. Alžirac je krajem prvog poluvremena zabio za vodstvo koje su sačuvali do kraja. Soudaniju je sjajnu dugu loptu poslao Omar Rekik, bivši igrač Arsenala i povremeni tuniški reprezentativac. Njegov susjed iz sjeverne Afrike Soudani je odlično primio loptu i na kraju matirao Nejca Dermastiju na golu Mure. Đalović je tako u prvoj utakmici u Ljudskom vrtu upisao pobjedu kojom je Maribor privremeno skočio na drugo mjesto prvenstvene ljestvice. Na vrhu je Celje s 21 bodom, sedam više nego što ima Maribor koji ima i utakmicu više.

