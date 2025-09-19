VIDEO / Đalović stopostotan na klupi Maribora: U golijadi porazio Aluminij na gostovanju

Nije najbolje počelo za Đalovićeve trupe. Već u sedmoj minuti je sudac Mateo Tozan zbog igranja rukom Omara Rekika dosudio jedanaesterac za Aluminij. Siguran izvođač bio je Emir Saitoski i tako su domaći neočekivano došli do vodstva.

Ipak, nije potonula ekipa Maribora. U nastavku su bili znatno bolji, a zbog toga ih je nagradila i sreća. U 26. minuti je Gregor Sikošek, bivši igrač hrvatske Gorice, s 30 metara izveo slobodni udarac. Bio je to prizeman pokušaj koji na putu do gola nije nitko dodirnuo i tako je lopta prevarila Matjaža Rozmana na vratima Aluminija.

Deset minuta kasnije Maribor je preokrenuo susret. Kombinirali su po desnoj strani odakle je Jan Repas uposlio Benjamina Tetteha. Bivši igrač Hull Cityja bio je siguran za vodstvo 2:1 Maribora. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme.