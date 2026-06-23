Dalić: Znamo što nam je cilj, vraćamo se na način koji je nama najbolji

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Sve je bliži susret Hrvatske i Paname u Torontu.

Nakon uvodnog poraza od Engleske, Vatrene očekuje dvoboj protiv Paname od 1 sat poslije ponoći, a izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na trenutno stanje u momčadi u razgovoru za HRT.

“Pa mi smo u dobrom stanju. Imali smo tu utakmicu, poraz iz kojeg moramo izvući pouke. Očekujemo tešku utakmicu i mi moramo biti bolji, a u prvom redu u fazi obrane puno bolji, u defenzivi, ali isto tako u koncentraciji i odgovornosti. To je bio problem prošlu utakmicu. Poklonili smo protivniku tri gola. Vrlo lako su dali golove, a mi smo se mučili da napravimo sjajne akcije i postignemo golove. I to je ono što moramo popraviti jako, jako puno i koncentraciju, odgovornost. Protivnik nije kao što je Engleska, ali ima svoju kvalitetu, ima svoju odgovornost u rasporedu, dobroj formaciji i dosta brzi prema naprijed. I mi moramo zaista biti kvalitetniji i bolji nego što smo bili prošlu utakmicu”, započeo je Dalić pa pojasnio kako se moramo postaviti:

“Pa moramo se postaviti kao favoriti. Nama su ovo presudne utakmice jer znali smo da će biti tako i Panama i Gana. Puno, puno bi trebalo biti lakše u tom smislu, u tom pritisku nego što je bilo protiv Engleske. Tako da evo, mi znamo što nam je cilj, da taj cilj moramo praviti, rezultate, a moramo pobjeđivati. Ali u prvom redu kažem, moramo ispraviti naše greške. Evo, ne smijemo ih činiti, ne smijemo davati protivniku da tako lako nam postigne golove i da nas tako lako ovaj dovede u minus. S te strane smo se pripremili, razgovarali i nadam se da će biti to puno, puno bolje nego protiv Engleske.”

Još je jednom iznio svoja razmišljanja o Panami:

“Oni žele igrati, imaju tu kvalitetu i na taj način pokušavaju igrati sa svakim protivnikom, imati posjed lopte, a kad se brane, brane se čvrsto u sistemu 5-4-1. Svi su u bloku iza lopte i pokušavaju onda kad se lopta uzme da idu sa dugim loptama trojicu brzih igrača prema naprijed i mi tu moramo biti jako oprezni. Opet će biti taj problem u našem posjedu. Moramo biti tu točni, sigurni, precizni, ne gubiti olako lopte, ali mi moramo se nametnuti kao favoriti. Favoriti jesmo, bolja ekipa jesmo, na taj način napraviti pritisak i igrati preko bokova što više jer jednostavno će biti sredina jako gusta. Tu će biti devet igrača zgusnutih, vrlo blizu će stajati i mi moramo tražiti rješenja preko bokova i na taj način pokušati riješiti utakmicu.”

Hrvatska će se u ovoj utakmici vratiti svom prepoznatljivom sustavu s četvoricom igrača u zadnjoj liniji.

“Vraćamo se na način koji je nama najbolji, gdje se najbolje snalazimo, gdje smo postigli sve uspjehe. To je četiri igrača u zadnjoj liniji. To je ono što Hrvatska igra najbolje i tome se vraćamo”, objasnio je Dalić.