Čudesni Kane spasio Englesku: DR Kongo senzacionalno vodio pa pao u dramatičnoj završnici

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AP Photo/Butch Dill

Engleska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva nakon što je u dvoboju 16-ine finala teže od očekivanog u Atlanti svladala DR Kongo sa 2-1 (0-1).

DR Kongo je dugo vodio golom Briana Cipenge (7), ali Englesku je spasio kapetan Harry Kane (75, 86).

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Afrički je predstavnik poveo kada je prvi put prešao centar, Mbemba je uputio centaršut s desnog krila, Sadiki je odvukao engleskog desnog beka Spencea u sredinu, pa je u prazan prostor na lijevom krilu utrčao Cipenga i udarcem u bliži kut svladao Pickforda.

Više od sat vremena DR Kongo je odolijevao napadima Engleske prvenstveno zahvaljujući sjajnim obranama vratara Lionela Mpasija koji je posebice “izluđivao” Bellinghama.

Tijekom prvih pola sata Engleska usprkos stalnoj kontroli lopte nije ostvarila niti jednu izgledniju priliku, ali nakon pauze za hidrataciju i uputa izbornika Tuchela do kraja prvog dijela imala je nekoliko šansi, no svaki je put izvrstan bio Mpasi. Pevu veliku intervenciju Mpasi je imao u 30. minuti kada je “skinuo” udarac glavom Bellinghama s pet metara. Niti pet minuta kasnije ubacio je Madueke, Rashford se uspio izboriti za udarac s pet metara, ali Wan-Bissaka je na gol-liniji prsima odbio u polje.

U jeku engleskih napada mogao je DR Kongo i do drugog gola, u 42. minuti je Wan-Bissaka ubacio u peterac gdje je utrčao Wissa, ali je loptu poslao tik pored vratnice.

Vrlo dvojbena situacija dogodila se odmah potom jer je Kane utrčao u 16-erac, gurnuo loptu pored Mpasija koji ga je zahvatio rukom po stopalu. Kane je pao, ali ni sudac niti VAR nisu ocijenili kako je taj start vrijedan kaznenog udarca.

Mpasi je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela upisao još dvije sjajne obrane, prvo je opet u očaj doveo Bellinghama koji niti drugi put glavom s pet metara nije poentirao, a onda je zaustavio i udarac Kanea iz velike blizine.

Promašaji Engleza nastavili su se i početkom drugog dijela, u 51. miniti je Rashford nakon lijepog prodora pogodio vanjski dio mreže, da bi Mpasi dvije minute kasnije opet obranio pokušaj Bellinghama.

Ipak, u samoj završnici niti Mpasi nije mogao ništa protiv kombinacije Gordon-Kane. Prvo je u 75. minuti Gordon prihvatio loptu na lijevom krilu i ubacio na pet metara gdje je Kane nadskočio svog čuvara i svladao Mpasija.

U 86. minuti je Mpasi još jednom zaustavio udarac Bellinghama, ali lopta se odbila do Engleza, Gordon je odigrao za Kanea koji je snažnim udarcem sa 15-ak metara pogodio pod samu gredu za preokret.

Engleska će u osmini finala u noći s nedjelje na ponedjeljak igrati protiv Meksika u Cuidad de Mexicu.