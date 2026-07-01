Gotovo je: Vušković je prodan za skoro 60 milijuna eura!

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere Fabrizio Romano upravo je objavio svoju legendarnu krilaticu "Here we go" za senzacionalan transfer Vatrenog.

Mladi stoper Luka Vušković napušta Tottenham i seli u redove Brightona! O ovom transferu tjednima se nagađalo, a činilo se kako će sve biti riješeno kada je Brightonov stoper Jan Paul van Hecke prešao u Spurse. Međutim, iz londonskog kluba jasno su poručili da je riječ o odvojenim transferima pa odbili ponudu od 30-ak milijuna eura, čekajući da stigne iznos dostojan hrvatskog stopera. A to se sada i dogodilo.

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Prema Romanovim ekskluzivnim informacijama, Brighton je s Tottenhamom postigao finalni dogovor oko odštete. Fiksni dio transfera iznosi golemih 46 milijuna funti (53,6 milijuna eura) dok će uz ugrađenu postotnu klauzulu od buduće prodaje i lako ostvarive bonuse cjelokupni paket premašiti iznos od 50 milijuna funti (58,3 mil. eura)!

Ovaj potez predstavlja ogroman uspjeh za Brighton, klub poznat po vrhunskom razvoju mladih talenata, koji je u Vuškoviću prepoznao novog lidera svoje obrane. Osobni uvjeti između kluba i mladog hrvatskog reprezentativca već su u potpunosti usuglašeni.

S druge strane, Tottenham je odlučio unovčiti talentiranog Hrvata iz vrlo jasnog razloga. Kako dodaje Romano, Spursi ovim novcem čiste prostor i kreću u potpunu ofenzivu na tržištu – spremni su ići “all in” kako bi u London doveli talijanskog veznjaka Sandra Tonalija.