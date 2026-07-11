Courtois: Ovo je možda bila moja zadnja utakmica za reprezentaciju, ovisi o Savezu…

Belgija je ispala u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva porazom od Španjolske 1:2.
Španjolska je povela nakon točno pola sata igre, a strijelac je bio Fabian Ruiz. Belgija je brzo poništila španjolsko vodstvo, u 41. minuti glavom je za 1:1 pogodio Charles De Ketelaere. Produžeci su bili na pragu, ali se ipak nisu dogodili. Nakon loše reakcije belgijskog golmana Lammensa na odbijenoj lopti je prvi bio Mikel Merino te je u 88. minuti zabio za konačnih 2:1 Španjolske.
Belgijski golman Thibaut Courtois iz igre je zbog ozljede izašao u 71. minuti.
Courtois je priznao da želi uzeti pauzu od nacionalne momčadi i preskočiti Ligu nacija, natjecanje koje ne smatra posebno važnim u ovom trenutku karijere. No istodobno je poručio da konačna odluka neće ovisiti samo o njemu.
“Želim uzeti pauzu od reprezentacije, preskočiti Ligu nacija jer nije jako važna i vratiti se za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Ali to ovisi o Savezu. Ako se oni s tim ne slože, ovo je možda bila moja zadnja utakmica za reprezentaciju”, rekao je Courtois.
Belgija sada mora odlučiti hoće li prihvatiti njegov plan ili otvoriti vrata konačnom rastanku.
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