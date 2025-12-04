Ciprani se masovno žale na Rujevicu: 13 eura za najgoru tribinu u Europi

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX

U komentare su mu se javili i drugi influenseri koji su zgroženi kavezom na Rujevici. "Stvarno žele da se osjećaš kao neprijatelj kad si tamo" i "Ovo bi trebalo biti zabranjeno", neki su od najpopularnijih.

Nogometaši Rijeke su prošlog četvrtka odigrali 0:0 protiv ciparske AEK Larnace u sklopu četvrtoga kola Konferencijske lige. Obje momčadi zabili su po jedan gol koji im je poništen zbog zaleđa. Riječani se nakon ovoga remija nalaze na 24. mjestu s pet bodova, dok je AEK sedmi s osam bodova.

Ciparsku momčad došlo je na Rujevicu podržati i nekoliko desetina navijača koji su se odlučili na dalek put, ali ih je neugodno iznenadilo ono što ih je dočekalo. Bili su u sektoru za gostujuće navijače, u sada već opjevanom kavezu na Rujevici koji svojim dimenzijama, komforom i izgledom više podsjeća na zatvorski objekt nego na nogometni stadion.Na utakmicu je stigao i Sokratis Konstantinidis, ciparski navijač koji putuje svugdje s AEK-om i od toga pravi mini reportaže. Na Instagramu je objavio snimku iz kaveza uz naziv: “Pogled s najgore tribine u Europi”.

“Ljudski kavez s prijenosnim WC-ima za europsko gostovanje? HNK Rijeka pobrinula se za to. Evo me, smrzavam se u gostujućem kavezu na Rujevici i preispitujem svaku odluku koju sam donio u životu. Ako je ovo dno dna, barem navijam za AEK Larnacu i sve me koštalo samo 13 eura, iako bi neki rekli da je i to 13 eura previše. Ali iskreno, možda sam ipak uživao više nego što bih htio priznati”, napisao je uz objavu a prenosi Index.

