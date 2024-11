Trener juniora Dinama: ‘Trebali smo voditi 5-0, moramo što prije zaboraviti na ovo’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver Image

Strateg juniorske momčadi Dinama, podijelio je dojmove nakon bolnog remija protiv omladinaca Slovan iz Bratislave.

Mlada momčad Dinama ispustila je na gostovanju kod Slovana iz Bratislave dva gola prednosti, susret četvrtog kola nogometne Lige prvaka mladih završio je remijem 2-2.

Dinamo je tijekom cijele utakmice bio bolji, a poveo je u četvrtoj minuti golom Svena Šunte. U 60. je Patrik Horvat povećao na 2-0, a u oba slučaja je asistent bio Mislav Ćutuk. Slovan je smanjio na 1-2 iz jedanaesterca, strijelac je bio Zoran Ivanics u 81. minuti, dok je do boda stigao pogotkom Mikulaš Jozse u 91. minuti.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao trener juniora Dinama – Ivica Banović:

“Razočaranje zbog vodstva od 2-0 jer smo trebali voditi 4-0 ili 5-0. Nisu imali šanse do penala, nakon toga pustili smo nervozu i iz dvije visoke lopte došli su do 2-2. Puno smo uložili, dobro igrali… No, to je veliko iskustvo za dečke. Dozvolili smo im lagano da uđu u šesnaesterac. I u prošlim utakmicama je nedostajalo efikasnosti. Puno šuteva, centaršuteva… Postotak iskorištenih prilika je dosta nizak.”

Ipak, Banović tvrdi kako je bilo i pozitivnih faktora u ovom okršaju:

“Rekao sam da je veliko iskustvo, i kada god se osjećate sigurni i da imate nešto u rukama, dobro to čuvajte, jer se za sekundu to izgubi. Igrači će shvatiti da kad vodiš 2-0 protiv protivnika kojeg gaziš igrom – sve je još u igri. Sve je to iskustvo.”

Dinamo je tako odigrao prvi remi u ovosezonskoj Ligi prvaka mladih. Ranije je na domaćem terenu svladao Monaco 1-0, dok je u gostima poražen od Bayerna 1-2 i Salzburga 2-3. Slovanu je ovo prvi osvojeni bod, u uvodna tri kola je slovački sastav gubio od Celtica, Manchester Cityja i Girone.