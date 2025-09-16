Real uz dva kaznena udarca okrenuo Marseille, Tottenham slavio protiv Villarreala

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez by Guliver

Real je uz puno muke, preokretom i s dva pogođena jedanaesterca pobijedio pred svojim navijačima Marseille s 2-1.

Na Santiago Bernabeu šok je uslijedio u 22. minuti, Weah je matirao Courtoisa i doveo Marseille u vodstvo. Real se ipak relativno brzo vratio iz rezultatskog minusa. Nakon prekršaja na Rodrygu dosuđen je jedanaesterac, a Mbappe je u 28. minuti s bijele točke pogodio za 1-1.

Mučio se Real kako slomiti suparnika i doći do tri boda, a sve je po Madriđane postalo još teže od 72. minute jer je zbog nesportskog poteza isključen Carvajal. No, u 81. minuti je dosuđen novi jedanaesterac za Real, a Mbappe je još jednom pogodio, ovaj put za 2-1. Do kraja su Madriđani nekako uspjeli sačuvati minimalnu prednost.

Tottenham je u Londonu s minimalnih 1-0 pobijedio Villarreal, a utakmica je odlučena već u četvrtoj minuti. Tada je grubo pogriješio gostujući vratar Luiz Junior i nespretno pospremio loptu u vlastitu mrežu za poraz svoje momčadi.