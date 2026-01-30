Održan ždrijeb play-offa za osminu finala LP: Real ponovno na Mourinha i Benficu!

Održan je ždrijeb šesnaestine finala Lige prvaka. Prvih osam momčadi već čeka u osmini finala gdje će im se pridružiti pobjednici dvomeča.
U sjedištu UEFA-e u Nyonu održan je ždrijeb nokaut-faze Lige prvaka, a Real Madrid ponovno je za protivnika dobio Benficu u borbi za plasman u osminu finala. Podsjetimo, Real je prije dva dana poražen 4:2 u Lisabonu, čime je ostao bez izravnog mjesta koje vodi među 16 najboljih momčadi natjecanja.
Izravan plasman u osminu finala izborili su Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City. Momčadi koje su završile od devetog do 24. mjesta morale su u doigravanje, pri čemu nenositelji imaju prednost domaćeg terena u prvoj utakmici. Benfica i Real su se u osmom kolu susreli u Lisabonu, gdje je portugalski klub slavio 4:2, a tom pobjedom obje su momčadi osigurale prolazak u nokaut-fazu.
Utakmica, u kojoj je Real završio s dva isključena igrača, ostat će upamćena po dramatičnoj završnici. U osmoj minuti sudačke nadoknade Benfica je vodila 3:2, ali je zbog slabije gol-razlike u odnosu na Marseille u tom trenutku bila na rubu ispadanja. Tada se dogodio nesvakidašnji potez – vratar Benfice Anatolij Trubin priključio se napadu nakon prekida i pogotkom glavom postavio konačnih 4:2, čime je svojoj momčadi osigurao prolazak dalje.
Ovo su parovi:
Monaco – PSG
Benfica – Real Madrid
Qarabag – Newcastle
Bodo Glimt – Inter
Galatasaray – Juventus
Borussia Dortmund – Atalanta
Club Brugge – Atletico Madrid
Olympiacos – Bayer
