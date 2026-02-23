Igrač Benfice suspendiran nakon incidenta s Viniciusom, neće igrati u uzvratu

Podijeli :

HMBxMedia CarlosxSilva via Guliver

UEFA je privremeno suspendirala Gianlucu Prestiannija, argentinskog igrača Benfice, kojeg su igrači Real Madrida optužili za rasizam u susretu doigravanja Lige prvaka na jednu utakmicu, objavilo je europsko upravno tijelo u ponedjeljak.

U iščekivanju ishoda istrage, UEFA-ino Etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) “odlučilo je u ponedjeljak suspendirati Gianlucu Prestiannija zbog diskriminirajućeg ponašanja”, stoji u priopćenju.

Kompany o slučaju Vinicius: ‘Neprihvatljive su Mourinhove izjave’

Utakmica, koju je Real Madrid dobio 1-0, prekinuta je na desetak minuta nakon što se brazilski napadač Vinicius Junior požalio da ga je Argentinac nazvao “majmunom”. Prestianni je porekao optužbe na svom Instagram računu.

Prestianni će tako propustiti uzvratnu utakmicu u srijedu na Santiago Bernabeuu