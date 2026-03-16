Bayern ostao bez golmana uoči uzvrata s Atalantom, na vrata bi mogao stati 16-godišnjak

Podijeli :

Guliver images

Neočekivane poteškoće zadesile su FC Bayern Munich uoči uzvratne utakmice osmine finala UEFA Champions League protiv Atalanta BC.

Iako njemački prvak u revanš ulazi s uvjerljivom prednošću 6:1 iz prve utakmice, trener Vincent Kompany suočio se s velikim problemom jer su mu svi seniorski vratari izvan stroja.

Problemi su započeli s prvim golmanom Manuel Neuer, koji je početkom ožujka ponovno ozlijedio list. Njegovu ulogu preuzeo je Jonas Urbig, no i on je stradao u prvom dvoboju s Atalantom nakon sudara s napadačem Nikola Krstović te je zadobio potres mozga.

Privremeno rješenje bio je iskusni Sven Ulreich, koji je branio u prvenstvenoj utakmici protiv Bayer 04 Leverkusen. Međutim, ni on nije izdržao do kraja susreta jer je zbog puknuća mišića aduktora morao napustiti teren. Situaciju dodatno otežava činjenica da je i četvrti vratar, Leon Klanac, već dulje vrijeme izvan konkurencije zbog ozljede.

U takvoj situaciji Bayern bi mogao posegnuti za vrlo mladim rješenjem. Na golu bi se mogao pojaviti 16-godišnji Leonard Prescott, koji inače brani za juniorsku momčad kluba. Talentirani vratar, rođen u New Yorku, stigao je u München 2023. iz 1. FC Union Berlin, a već je bio na klupi prve momčadi u utakmicama protiv Atalante i Leverkusena.

Ako dobije priliku, Prescott bi mogao ući u povijest kao drugi najmlađi debitant u povijesti Bayerna, odmah iza Paul Wanner.