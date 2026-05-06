Bayern i PSG mogli bi večeras srušiti dugogodišnji rekord Lige prvaka

Prvi put se, naime, sastaju dvije momčadi koje su u istoj sezoni zabile više od 40 pogodaka – PSG ih ima 43, a Bayern 42. Time su se približili rekordu Barceloneiz sezone 1999./2000., kada je katalonski klub postigao 45 golova.

S obzirom na ofenzivni stil obje ekipe, taj rekord je ozbiljno ugrožen. Francuskom velikanu trebaju još tri gola, a njemačkom četiri da ga sruše. Zanimljivo, Barcelona je do tog učinka došla u 16 utakmica, a PSG-u i Bayernu upravo će ovo biti 16. utakmica u Ligi prvaka ove sezone.

Podsjetimo, PSG u uzvrat ulazi s golom prednosti, a pobjednika ovog susreta u finalu čeka Arsenal.