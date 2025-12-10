Arsenal i Bayern matematički osigurali drugi krug Lige prvaka

Podijeli :

Nakon odigrane prve večeri šestog kola Lige prvaka dva kluba su osigurala svoje mjesto u drugom krugu Lige prvaka. To je učinio Bayern pobjedom nad Sportingom u Munchenu te Arsenal koji svoju utakmicu tek treba odigrati večeras protiv Club Bruggea u 21 sat.

Obje ekipe su trenutačno na 15 bodova – Arsenal je na prvom mjestu dok su Bavarci na drugom. Kako je ostalo dva kola (za neke tri) do kraja ligaške faze, matematički je nemoguće da ekipe padnu ispod 19. mjesta koje drži PSV Ivana Perišića s osam bodova.

Nizozemci ih ne mogu stići ni s dvije pobjede u posljednja dva kola čak i uz poraze Topnika i Bayerna. Tako je Liga prvaka dobila prve putnike u sljedeću fazu. Oba kluba nadaju se kako će osigurati mjesto u TOP 8 ligaške faze kako ne bi morali igrati “međukolo”, odnosno svojevrsnu šesnaestinu finala.

Devetom Tottenhamu bježe četiri boda, a u slučaju pobjede protiv Club Bruggea, Arsenal bi im pobjegao na sedam. Međutim, izgledno je kako Spursi kraj večeri neće dočekati na devetoj poziciji pa bi razlika ipak mogla biti nešto manja od sedam bodova.