Hrvatska nevjerojatnim preokretom izborila šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva

Hrvatske stolnotenisačice igrat će u nokaut fazi natjecanja Svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu, nakon što su posljednjeg dana grupne faze pobijedile Tursku s 3-2 te potom u doigravanju istim rezultatom bile bolje od Australije, a oba puta je odlučujuću pobjedu donijela Lea Rakovac.

Hrvatska je protiv Turske imala 2-0, potom su se Turkinje vratile i izjednačile na 2-2, da bi Rakovac u posljednjem dvoboju s 3-0 u setovima bila bolja od Sibel Altinkaye.

Susret s Australkama Rakovac je otvorila dvoboj protiv Yangzi Liu. Lea je povela s 2-0 u setovima, ali je njena suparnica preokretom došla do pobjede 3-2 (3:11, 13:15, 11:1, 11:4, 11:5). Hana Arapović je izjednačila na 1-1 svladavši Jiamuwu Wu s 3-0 (12:10, 14:12, 11:6).

Uvjerljivu pobjedu je ostvarila i Ivana Malobabić koja je s 3-0 (11:8, 11:7, 14:12) nadigrala Constantinu Psihogios pa je Hrvatska povela s 2-1.

Yangzi Liu je donijela i drugi bod Australkama svladavši Hanu Arapović s 3-1 (11:3, 11:5, 9:11, 11:3).

U meču koji je odlučivao o plasmanu među 32 najbolje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu Lea Rakovac je svladala Jiamuwu Wu s 3-1 (11-6, 12-10, 7-11, 12-10).