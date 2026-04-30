Evo tko sve može biti protivnik Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Modri već mogu razmišljati o momčadima koje će im stajati na putu do Lige prvaka.

Zagrebački Dinamo ponovno je stigao do naslova prvaka Hrvatske, preuzevši tron od Rijeke, prošlogodišnjeg osvajača. Osvajanje hrvatskog prvenstva ujedno otvara vrata prema europskim izazovima iduće sezone, gdje su potencijalni suparnici već dobrim dijelom poznati.

Momčad pod vodstvom Marija Kovačevića u kvalifikacije za elitno natjecanje ulazi od drugog pretkola, u kojem će imati status nositelja. Već sada je jasno deset mogućih protivnika iz skupine nenositelja: Mjällby (Švedska), Thun (Švicarska), Kairat (Azerbajdžan), Borac Banja Luka (BiH), Víkingur Reykjavík (Island), Riga (Latvija), Klaksvík (Farski Otoci), Flora Tallinn (Estonija), Larne (Sj. Irska) i The New Saints (Wales).

Preostala su još dva mjesta među nenositeljima, koja će popuniti prvaci iz Rumunjske i Moldavije. U tim ligama utrka za naslov još traje, a trenutačno su u vodstvu Universitatea Craiova i Petrocub Hîncești.