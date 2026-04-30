Trinaestogodišnja Hrvatica je pravo čudo: Senzacionalno osvojila naslov u konkurenciji do 19 godina!

HSTS

Uspjeh kakav se rijetko viđa!

Nakon što je nedavno u Novom Sadu osvojila turnire u konkurenciji do 13 i do 15 godina, Lizett Fazekas nastavila je s impresivnim nastupima i na WTT Youth Contenderu u Sarajevu.

Ovaj put otišla je i korak dalje – trinaestogodišnja igračica osvojila je naslov u konkurenciji do 19 godina!

Riječ je o iznimnom uspjehu, s obzirom na to da je Fazekas nastupala protiv znatno starijih suparnica. Natjecanje je otvorila pobjedama u skupini protiv Njemice Morsch (3:2) i Srpkinje Dragoljević (3:0). U nokaut fazi nastavila je u istom ritmu – redom je svladala Cerić (BiH) s 3:0, Njemicu Nguyen s 3:0, a u polufinalu i Šveđanku Benjegard s 3:1, inače prvoplasiranu Europljanku u kategoriji do 15 godina.

U finalu je Fazekas bila uvjerljiva protiv Lin Wan-Rong iz Kineskog Tajpeha i slavila s čistih 3:0. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da su azijske igračice u pravilu dominantne u mlađim kategorijama, no ovoga puta mlada hrvatska reprezentativka nadigrala je stariju i iskusniju suparnicu.

Ovo je još jedan fantastičan rezultat za Lizett Fazekas, čiji su uspjesi već sada vrijedni velikog poštovanja. Čestitke za Lizet i njenog oca/trenera Petera kao i izbornika Tomislava Kolareka na odličnom uspjehu.

Od ostalih hrvatskih predstavnica, Franka Miškić zaustavljena je među 32 najbolje, nakon poraza od Belgijke Nuyttens (3:1).

U konkurenciji do 15 godina Sara Rivetti i Karla Ivčić stigle su do osmine finala. Rivetti je tijesno poražena od Turkinje Yonter (3:2), dok je Ivčić izgubila od Rumunjke Ionascu, također s 3:2.