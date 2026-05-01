Kačavendin LASK osvojio Kup i prekinuo ‘sušu’ dulju od 60 godina

xLukasxBierederx via Guliver Image

U petak popodne su se u finalu austrijskog OFB Cupa sreli klubovi koji su znali da će se jedna "suša" prekinuti. LASK je u Klagenfurtu tražio svoj prvi trofej nakon više od 60 godina dok je Altach želio doći do svog prvog profesionalnog trofeja u povijesti. Na kraju je u zanimljivoj utakmici do trofeja stigao Lask pobjedom od 4:2.

Poveo je Altach već u petoj minuti preko Patricka Greila, ali tu prednost sačuvali su tek do 10. minute kada je Moses Usor poravanao stanje na semaforu.

Altach je svoje vodstvo vratio u 30. minuti kada je Kosovar Vesel Demaku pogodio za 2:1. Ovaj put su prednost sačuvali nešto duže pa se LASK vratio tek u 66. minuti golom Samuela Adenirana.

Do kraja 90 minuta nije bilo golova što je značilo da se otišlo u dodatnih 30 minuta. Tamo je kvaliteta vodeće ekipe austrijske Bundeslige presudila pa je u 101. minuti George Bello zabio za 3:2, a onda je Adeniran svojim drugim golom u 104. minuti riješio pitanje pobjednika.

Do kraja susreta LASK je pomognut crvenim kartonom Altachovog Sulimana Mustaphe sačuvao prednost te je pobijedio s 4:2. U ovom susretu nije nastupio Lukas Kačavenda, igrač Dinama na posudbi u LASK-u. U ligi je mladi Hrvat odigrao tek 12 utakmica, a u Kupu je zaigrao četiri puta.

Ovim slavljem LASK je osvojio svoj prvi trofej nakon sezone 1964./1965. Tada su u istoj sezoni osvojili OFB Cup i Bundesligu, a isto mogu napraviti i ove sezone. Trenutačno su na vrhu Bundeslige poravnati s drugoplasiranim Sturmom, ali zbog boljeg međusobnog omjera drže vrh tri kola prije kraja.

U sljedećem kolu čeka ih domaći ogled s Rapidom iz Beča dok će Sturm gostovati kod Salzburga koji se također može uključiti u borbu za naslov jer imaju dva boda manje od LASK-a i Sturma. Isto tako se i Rapid može pobjedom uključiti u borbu jer imaju tri boda manje od vodećeg dvojca.