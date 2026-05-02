Jakirovićev Hull u posljednjem kolu lovi doigravanje za Premier ligu

xAndyxSumnerx FIL-23331-0033 via Guliver Image

U subotu od 13 sati i 30 minuta igra se posljednje kolo Championshipa, engleske druge lige, u kojoj nekoliko klubova može izboriti izravnu promociju u Premier ligu, a nekoliko ih može osigurati plasman u doigravanje za elitni rang.

Jedna od tih momčadi je i Hull City Sergeja Jakirovića i Ivora Pandura, hrvatskog dvojca. Njihovi Tigrovi u posljednjem kolu dočekuju Norwich koji će igrati bez ozlijeđenog Ante Crnca te će tražiti prolazak u doigravanje u kojem će igrati momčadi od treće do šeste u ligi.

Tamo mogu proći i s porazom, no to je manje realno. U slučaju poraza, morali bi se nadati domaćem porazu Derby Countyja protiv Sheffield Uniteda te da Wrexham izgubi većim porazom od Middlsebrougha nego Hull od Norwicha. U slučaju da Hull izgubi 1:0, Wrexham bi trebao s 2:0 i tako dalje.

Ipak, Jakirovićeva ekipa nadat će se pobjedi protiv Norwicha koji nema motiv jer su ostali bez doigravanja. No, čak i u slučaju pobjede Hull nije siguran. U slučaju da Wrexham slavi na gostovanju kod Middlebrougha koji lovi drugo mjesto, gledala bi se gol-razlika koja je trenutačno na strani Wrexhama. Velški klub ima +4 (67:63), a Hull je na +3 (68:65).

Hull, ako se poklope rezultati, može i s remijem u doigravanje. Za to bi im trebao poraz Wrexhama od Middlsebrougha te kiks Derbyja protiv Sheffielda. Ta opcija možda se čini i najrealnija jer Hull za pobjedu ne zna od 21. ožujka i slavlja protiv Sheffield Wednesdaya.

Velika borba vodi se i za drugo mjesto koje trenutačno drži prošlogodišnji premierligaš Ipswich Town s 81 bodom. Na trećem mjestu je Millwall s 80 dok svoje mjesto u Premier ligi lovi i Middlesbrough koji ima 79 bodova.

Utakmice kreću u od 13 sati i 30 minuta, a poznavajući engleske niže lige, čeka nas pravo ludilo.