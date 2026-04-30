Griezmann: U uzvratu ću sigurno zabiti, sanjam finale Lige prvaka

xMarinaxFrutos PGSxPhotoxAgency via Guliver

Napadač Atletico Madrida Antoine Griezmann proglašen je igračem utakmice između Atletico Madrida i Arsenala (1:1).

Bila je to emotivna večer za francuskog reprezentativca, njegov posljednji nastupu u Ligi prvaka na Metropolitano stadionu. Griezmann od ljeta karijeru nastavlja u Orlando Cityju, članu MLS-a. Priznaje želi se od Atletica oprostiti u stilu.

“Moj veliki san je igrati finale. Spreman sam i vjerujem da to možemo ostvariti.”

Domaćin je imao prilike za vodstvo uoči uzvrata u utorak, no nedostajala je završnica.

“Primiti gol pred kraj prvog dijela boli. Napravili smo nekoliko taktičkih prilagodbi, bolje smo pritiskali i to je donijelo razliku. I navijači su nas pogurali. Bili smo puno bolji u intenzitetu i pritisku u drugom dijelu. Tako moramo igrati i u uzvratu ako želimo ostati u igri. Čeka nas sjajna utakmica, bit će napeto, ali to je ljepota nogometa”, rekao je Griezmann koji je u 63. minuti pogodio gredu.

“Imao sam nekoliko velikih prilika, ali nisam zabio. U uzvratu ću sigurno pogoditi. Moramo ponijeti ovo drugo poluvrijeme sa sobom.”