Modrić je već odlučio gdje će igrati iduće sezone, Dinamu se ostaje samo nadati

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver Image

Luka Modrić donio je odluku o svojoj budućnosti. Iako se posljednjih mjeseci sve češće spominjao njegov mogući povratak u Dinamo, čini se da se to zasad neće dogoditi.

Prema informacijama iz Italije, hrvatski kapetan želi ostati u Milanu i nastaviti karijeru u dresu Rossonera.

Njegova prva sezona u Milanu završila je na najgori mogući način. U derbiju je zadobio dvostruki prijelom jagodične kosti nakon sudara glavama s Manuel Locatelli. Morao je napustiti teren, a susret je do kraja pratio s ledom na licu, dok je ozljeda ujedno značila i kraj sezone za hrvatskog veznjaka.

Unatoč teškom završetku, Modrić želi ostati u Milanu i ponovno zaigrati Ligu prvaka u crveno-crnom dresu. Talijanski mediji navode da je odluka već donesena te da će produžiti ugovor na još jednu sezonu, a uvjeti, uključujući financijske detalje i bonuse, navodno su definirani još prošlog ljeta.

Dodatni razlog za takvu odluku je i ostanak trenera Massimiliano Allegri, s kojim Modrić ima vrlo dobar odnos.

Iako iz Maksimira postoji interes za njegov povratak, zasad ne razmišlja o povratku u hrvatski nogomet. Trenutačno je potpuno fokusiran na oporavak i Svjetsko prvenstvo, nakon kojeg bi trebala biti aktivirana opcija produženja ugovora. Postoji i scenarij koji bi sve promijenio – ako nakon Svjetskog prvenstva odbije ostanak u Milanu, to bi, prema istim izvorima, značilo i kraj njegove igračke karijere.