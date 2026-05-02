Vegas opravdao status favorita i porazio play-off debitante

Podijeli :

Foto: Vegas Golden Knights

Nakon pet izjednačenih utakmica Vegas Golden Knightsa i Utah Mammotha, šesta nije pružila toliko uzbuđenje. U Salt Lake Cityju Vegas je slavio s 5:1 te je tako izborio drugu rundu Zapadne konferencije.

Tako su uspješno apsolvirali debitante u NHL doigravanju. Utah Mammoth nova je franšiza u ligi te im je ovo bio debi u play-offu. Oni su u NHL-u zamijenili Arizona Coyotese (nekada Phoenix Coyotes) te su lani imali ime Utah Hockey Club.

Ove sezone su njihovi navijači izglasali nadimak “Mammoth” te su pod tim imenom izborili debi u doigravanju.

Dobrom igrom namučili su nositelje, ali do prve pobjede u seriji nisu mogli doći. Vegas će u sljedećoj rundi igrati protiv Anaheim Ducksa koji su iznenađujuće porazili dvostruke uzastopne finaliste Edmonton Oilerse.