Dinamo ‘naciljao’ bivšeg golmana Hajduka kao zamjenu za Livakovića

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U Dinamu sve ozbiljnije razmatraju scenarij prema kojem Dominik Livaković ovog ljeta napušta klub. Odlazak se čini sve izglednijim, a u Maksimiru su već krenuli tražiti rješenje za poziciju prvog vratara.

Glavni problem predstavlja činjenica da Fenerbahçe za Livakovića traži visoku odštetu, uz plaću koja prati njegov status i kvalitetu. Takvi financijski uvjeti za Dinamo su teško održivi, pa zadržavanje reprezentativnog golmana postaje sve manje realna opcija.

Zbog toga u klubu, kako javlja Germanijak, već razmišljaju o mogućim zamjenama, a kao jedna od ozbiljnijih opcija spominje se Josip Posavec, trenutačni vratar zagrebačke Lokomotive i bivši igrač Hajduka. Sve upućuje na to da se u Dinamu već pripremaju za razdoblje nakon Livakovića, a potencijalni dogovor s Lokomotivom mogao bi uskoro postati konkretniji.

Posavec iza sebe ima bogatu karijeru. Nogometno je stasao u Interu iz Zaprešića, nakon čega je rano otišao u Palermo. Po povratku u Hrvatsku branio je za Hajduk (81 nastup), zatim se okušao u inozemstvu u Aalborgu, a potom je stigao u Rijeku. Prošlog ljeta prešao je u Lokomotivu, s kojom ima ugovor do lipnja sljedeće godine, no sve su veće šanse da bi mogao ranije promijeniti sredinu ako Dinamov interes preraste u konkretan transfer.

Sama potraga za novim prvim golmanom pokazuje da u Maksimiru već slažu novu hijerarhiju među vratnicama. Trenutačna rješenja više se ne doživljavaju kao dugoročna. Ivan Nevistić očito nije prvi izbor za budućnost, dok bi Nikola Čavlina nakon posudbe u Comu mogao ponovno na posudbu. U kadru su još Ivan Filipović, kojem ugovor traje još godinu dana, te Danijel Zagorac, čiji ugovor istječe na kraju ove sezone.