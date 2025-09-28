Pogledajte brojke čudesnog Luke Vuškovića, još jednom je izdominirao u Bundesligi

Najbolji igrač susreta bio je 18-godišnji Luka Vušković, koji je briljirao s 12 otklonjenih lopti, 18/20 osvojenih zračnih duela i 86% točnih dodavanja, što mu je donijelo Sofascore ocjenu 8.3 i titulu igrača utakmice.

VIDEO / Nevjerojatno: Vuškovićev suigrač zbog opasne igre dobio crveni, a onda se dogodilo ovo

Mladi stoper na posudbi iz Tottenhama već je treći put nastupio za HSV, a postao je i prvi igrač u posljednjih pet sezona top 5 liga s 18 osvojenih zračnih duela u jednoj utakmici.

Vušković je debitirao u teškom porazu od Bayerna (0:5), ali je već u idućem kolu protiv Heidenheima zabio u pobjedi 2:1, dok je tada i bio igrač utakmice s ocjenom 9.2. Sada je drugo kolo zaredom najbolje ocijenjeni igrač HSV-a.

