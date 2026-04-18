Niko Kovač otkrio koga želi u Bundesligi: ‘Volio bih doživjeti taj derbi, držim im palčeve’

Dok se već dobrano zahuktala utrka za promociju u Bundesligu, trener Borussije Dortmund Niko Kovač otkrio je koga bi volio vidjeti u njemačkoj eliti sljedeće sezone.

Ovog vikenda u 2. Bundesligi igra se 30. kolo. U poretku vodi Schalke s 58 bodova, slijedi ga Paderborn s 57 te Elversberg s 55, s tim da je potonji klub već odigrao svoju utakmicu ovog kola i pobijedio. Schalke dočekuje posljednjeplasirani Münster, a Paderborn je gost četvrtoplasiranog Hannovera koji ima 53 boda.

Po običaju, prva dva sastava u poretku idu izravno u Bundesligu, a treći razigrava sa 16. u poretku iz Bundeslige.

“Naravno da bih volio da uđu u Bundesligu. Volio bih doživjeti taj derbi. To mi mnogi ljudi ovdje govore, nešto posebno. Okršaji s Bayernom su svakako veliki, ali kad je u pitanju derbi Borussije i Schalkea, to je ono što elektrizira sve ljude ovdje”, otkrio je trener Borussije Niko Kovač uoči utakmice svog kluba protiv Hoffenheima u subotu u 15:30 (SK1).