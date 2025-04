Müller napušta Bayern nakon 25 godina: ‘Lako sam mogao zamisliti…’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver Image

Njemački nogometaš Thomas Mueller, miljenik publike minhenskog Bayerna, objavio je u subotu da napušta njemačkog rekordnog prvaka na kraju sezone nakon 25 godina ispunjenih trofejima jer mu nije ponuđen drugi ugovor.

U poruci objavljenoj na društvenim mrežama, 35-godišnji Muller, koji je počeo kao mladi igrač i osvojio rekordnih 12 naslova njemačkog prvaka s Bayernom, rekao je da bi volio ostati.

“Čak i nakon svih ovih godina, bez obzira na minutažu koju igram, još uvijek stvarno uživam biti na terenu s dečkima i boriti se za naslove zajedno za našu momčad. Lako sam mogao zamisliti da ovu ulogu preuzmem i sljedeće godine,” rekao je Mueller.

“Međutim, klub je svjesno odlučio da neće pregovarati sa mnom o novom ugovoru za sljedeću sezonu. Čak i ako to nije bilo u skladu s mojim osobnim željama, važno je da klub slijedi svoja uvjerenja. Poštujem ovaj korak koji uprava i nadzorni odbor sigurno nisu olako shvatili”, dodao je, ne otkrivajući ima li kakve planove za nastavak svoje klupske karijere.

Mueller, godinama starter u Bayernu, doživio je nagli pad minutaže u zadnje dvije sezone i sada igra samo sporednu ulogu pod vodstvom trenera Vincenta Kompanyja.

O njegovoj budućnosti intenzivno se nagađa već nekoliko mjeseci, no do sada su i klub i igrač šutjeli. Iako nema naznaka da će se Mueller uskoro povući iz nogometa, Bayern je nagovijestio da bi želio da se on uključi u klub nakon završetka njegovih igračkih dana.

Bayern je rekao da je odluku o završetku karijere u klubu donio zajedno s igračem, a Mueller će svoje posljednje nastupe za klub imati na Svjetskom klupskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u lipnju i srpnju.

Igrač koji je cijelu karijeru proveo u jednom klubu, što je rijetkost u vrhunskom nogometu ovih dana, Mueller je također s Bayernom osvojio dva naslova Lige prvaka, dva klupska Svjetska prvenstva i šest njemačkih kupova s ​​Bayernom. Također je s njemačkom reprezentacijom osvojio naslov svjetskog prvaka 2014.

Mueller bi ove sezone mogao dodati još naslova u svoju bogatu ladicu s trofejima jer Bayern vodi u utrci za naslov s devet bodova prednosti. Također igra protiv Intera u četvrtfinalu Lige prvaka sljedeći tjedan.

Finale Lige prvaka održat će se na Allianz Areni u Münchenu.