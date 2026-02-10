Matanović bolji od Brekala: Freiburg ‘preživio’ dramu protiv Herthe i ušao u polufinale Kupa!

Podijeli :

Nogometaši Freiburga plasirali su se u polufinale Njemačkog kupa nakon što su na penale svladali u Berlinu drugoligaša Herthu s 6-5.

U regularnom dijelu nije bilo golova, a u 96. minuti goste je u vodstvo doveo Japanac Yuito Suzuki. Poravnao je u 104. minuti Fabian Reese, te se pristupilo izvođenju kaznenih udaraca. U šestoj seriji promašio je igrač Herthe Pascal Clemens.

Ivan Matanović je zamijenjen kod Freiburga u 113. minuti, a Josip Brekalo je u raspucavanju pogodio za Herthu.

Freiburg se u polufinalu pridružio Bayeru i Stuttgartu, dok kasnije igraju Bayern i Leipzig.