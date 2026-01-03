‘Kovač je ovim potezom pokazao što misli o Bellinghamu’

Podijeli :

David Inderlied via Guliver Images

Borussia Dortmund pružit će punu podršku Jobeu Bellinghamu unatoč njegovu teškom početku u Njemačkoj, koji je uključivao i sukob njegova oca s upravom kluba.

Vodstvo bundesligaša odlučilo je ne dovoditi zamjenu u siječanjskom prijelaznom roku, čime su jasno dali do znanja da vjeruju u 20-godišnjeg veznjaka, pišu engleski mediji.

Mlađi brat zvijezde Real Madrida Judea Bellinghama stigao je u Dortmund prošlog ljeta iz Sunderlanda u transferu vrijednom 30,5 milijuna eura. Dok je Jude u tri sezone u Njemačkoj ostavio dubok trag s 24 gola i 25 asistencija u 132 nastupa, Jobeov početak znatno je skromniji. U dosadašnjih 27 utakmica postigao je samo jedan pogodak, a u Bundesligi je bio starter tek pet puta. Posljednji nastup upisao je 14. prosinca u remiju 1:1 protiv Freiburga, kada je dobio crveni karton.

Unatoč slabijoj formi, čelnici kluba odlučni su stati iza mladog veznjaka. Prema pisanju Bilda, izvršni direktor Lars Ricken, sportski direktor Sebastian Kehl i trener Niko Kovač odlučili su da neće tražiti pojačanje na poziciji središnjeg veznog igrača.

Takva odluka donesena je i nakon što je klub pristao prodati Pascala Grossa Brightonu. U klubu navodno smatraju Bellinghama “šampionom na treningu” te vjeruju da će, kada stekne potrebno samopouzdanje, kvalitetne partije s treninga uspjeti prenijeti i na službene utakmice.

Jobe Bellingham pridružio se Dortmundu u lipnju prošle godine nakon što je pomogao Sunderlandu izboriti promociju iz Championshipa, potpisavši petogodišnji ugovor. Njegov transfer bio je rekordan u povijesti Sunderlanda, a mladi veznjak tada je naglasio kako u Njemačku nije došao samo kako bi slijedio stope svog starijeg brata.