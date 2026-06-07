Prošle su 33 godine bez Dražena: Šibenik se poklonio svom heroju, Dinamo podsjetio na veliku ljubav prema Plavima

Podijeli :

Muzejsko memorijalni centar Šibenik

U nedjelju je polaganjem cvijeća kod spomenika Dražena Petrovića na šibenskom Baldekinu obilježena 33. obljetnica smrti košarkaškog velikana.

U sjećanje na Dražena Petrovića, cvijeće i svijeće položili će predstavnici Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te Zajednice sportova Grada Šibenika i Županije. Vijenci će biti položeni i kod Draženovog koša u Preradovićevoj ulici.

POVEZANO Ne vjerujem u idole, ali Dražen je to bio!

Dražen Petrović izgubio je život u prometnoj nesreći u Njemačkoj 7. lipnja 1993. godine. Imao je 29 godina.

“Ja sam jedan od onih koji pamte kad se to dogodilo, sjećanja su još uvijek intenzivna i svježa. Ali ono što je naš zadatak jest ono što prenosimo djeci, da ih podsjetimo da se trud i rezultat u životu uvijek isplati. Nadam se da ćemo se Dražena vječno sjećati”, rekao je gradonačelnik Šibenika, Željko Burić.

U čast Dražena Petrovića i u povodu 33. godišnjice njegove tragične pogibije, Škola košarke Dražen Petrović organizira međunarodni košarkaški turnir za dječake “Sjećanje na Dražena“, koji se održava u Šibeniku u subotu i nedjelju, 6. i 7. Lipnja.

Na turniru sudjeluju četiri ekipe – domaćin OKK Dražen Petrović, KK Vukovi iz Zenice, Škola košarke Ribola Kaštela i KK Adriatic, a utakmice će se odigravati u Sportskoj dvorani na Baldekinu.

Turnir “Sjećanje na Dražena“ okuplja mlade košarkaše iz Hrvatske i regije te promiče vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na jednog od najvećih košarkaša svih vremena.

Dražena su se prisjetili i u Zagrebu. Dinamo je objavom podsjetio da je Dražen volio nogomet i Dinamo.

“Dražen je volio nogomet.

Košarka je bila njegova najveća sportska ljubav, ali Dražen Petrović obožavao je nogomet – i Dinamo, naravno. U arhivi njegove majke Biserke nalazi se i ova uplatnica iz 1988. godine kojom je Dražen svojedobno obnovio svoje članstvo u najdražem, plavom klubu”, napisali su u objavi.