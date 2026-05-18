Budimir uoči Europskog prvenstva: ‘Nikome ne priznajem da je bolji od nas’

Podijeli :

Pressefoto ULMER / Markus Ulmer via Guliver Images

"Na Europskom prvenstvu će nastupiti sedam najboljih reprezentacija, plus domaćin i plasman Hrvatske je veliki uspjeh", kazao je Marijan Budimir, izbornik hrvatske U-17 reprezentacije na početku okupljanja uoči EURO-a u Estoniji.

Reprezentacija se okuplja danas u Zagrebu, odakle nastavlja put prema Osijeku gdje će se pripremati do četvrtka i odlaska prema Tallinnu.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja od 14:30 sati protiv Belgije u Rakvereu, tri dana poslije, 28. svibnja čeka je dvoboj protiv Estonije u Tallinnu, a 31. svibnja od 14:30 sati na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakvereu.

U Skupini B igrat će Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale.

“Na EP-u će nastupiti sedam najboljih reprezentacija, plus domaćin. Ovo je veliki uspjeh. Idemo utakmicu po utakmicu, međutim nikome ne priznamo da su bolji od nas. Svaka ekipa ima svoje mane i vrline, dobro ćemo ih analizirati i pripremiti se”, kazao je Budimir.

Istraknuo je kako nema rezultatskog pritiska.

“Već je sam plasman na Euro je uspjeh, nema imperativa. Oni su mladi, ali su nogometno školovani. Najvažnije da neki od njih dođu do A reprezentacije, a ako uz to bude uspjeh još bolje”, dodao je.

POPIS:

Vratari: Lovro Lojen (Gorica), Josip Pandurić (Hajduk)

Braniči: Lovro Trupčević (Dinamo), Luka Posavec (Osijek), Filip Tolić (Karlsruhe), Filip Pavić (Bayern), Vito Sablić (Lokomotiva), Karlo Zirdum (Dinamo), Ivan Paunović (Dinamo)

Vezni: Marin Modrić (Hajduk), Matej Miličić (Dinamo), Juraj Frigan (Gorica), Dino Beader Trajanovski (Lokomotiva), Jona Benkotić (Dinamo), Rio Joka (Istra 1961)

Napadači: Luka Bartolović (Cibalia), Luka Radić (Dinamo), Nik Žužić Škafar (Istra 1961), Jakov Dedić (Osijek), Toni Ruso (Hajduk).